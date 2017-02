Jovair deve aceitar convite para assumir Ministério dos Esportes

O presidente Michel Temer (PMDB) convidou o deputado federal Jovair Arantes (PTB) para a Esplanada. O goiano deve assumir o Ministério dos Esportes ou Turismo. A confirmação foi feita pelo deputado estadual Henrique Arantes (PTB), filho do parlamentar, que ficou em segundo lugar na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, recebendo 105 votos. Jovair só não aceitou de imediato, porque não quis tomar a decisão logo após o resultado da eleição na Câmara, quando ficou contrariado com ministros que trabalharam pela candidatura de Rodrigo Maia (DEM). Segundo Henrique, Jovair deve aceitar o convite do presidente, optando pela pasta dos Esportes, com a qual tem ligação e conhecimento.