JOVENS FARÃO AÇÃO SOCIAL E SOLIDÁRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL MODESTO DE CARVALHO

Um grupo de adolescentes fará uma ação social e solidária neste sábado no Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC). Durante todo o dia, a partir das 16h, os jovens do grupo Dokmos em Ação vão levar alimentos e conforto espiritual para os pacientes, familiares e visitantes daquela unidade de saúde. Será oferecido um café-da-manhã e os jovens irão conversar com pacientes e familiares, para levar uma mensagem de esperança e fé. Esta será a 3ª edição do Dokmos em Ação em Itumbiara, que é realizado sempre no segundo sábado do mês de março. O evento é realizado pela Igreja Fonte da Vida, através do ministério para os jovens. O evento acontece em várias cidades goianas, envolvendo cerca de 5 mil adolescentes no Estado. Em todo o país, mobiliza 8 mil jovens em 180 cidades.