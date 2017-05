MARCONI COBRA DE MINISTRO PONTE DA BR-153 E EXPANSÃO DO AEROPORTO DE ITUMBIARA

O governador Marconi Perillo reuniu-se nesta terça-feira, dia 25, em Brasília com o ministro dos Transportes, Maurício Quintella Lessa, a quem apresentou uma série de reivindicações, entre elas a conclusão da BR-080 ligando Uruaçu a Luiz Alves, obra orçada em R$ 419,1 milhões; a ponte sobre o rio Araguaia na BR-080, ao custo de R$ 128 milhões; a ponte sobre o rio Paranaíba, na BR-153 no valor de R$ 21,7 milhões; o anel viário de Jataí na BR-060 e o anel viário de Aragarças, na BR-070.

Ele solicitou também empenho do ministro para a conclusão de obras de reforma e expansão em dez aeroportos regionais. Da lista constam os aeroportos de Caldas Novas, Itumbiara, Minaçu, Jataí, Anápolis, Alto Paraíso, Pirenópolis, Catalão, Rio Verde e Porangatu.

Os projetos a serem executados através do Programa de Parcerias de Investimentos – PPI -, em parceria com o Ministério dos Transportes, são a concessão da BR-364-365-GO-MG (Jataí a Uberlândia); a concessão da ferrovia Norte-Sul (Porto Nacional -TO – Estrela d`Oeste – SP); contrato de concessão da Ferrovia Centro-Atlântica S.A e prorrogação do contrato de concessão da Ferrovia Centro-Atlântica S.A na área de atuação em MG, SE, GO, ES, DF, RJ, BA e SP.