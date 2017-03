MARCONI CONSIDERA NATURAL MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA NA BASE

O governador Marconi Perillo disse hoje de manhã, em entrevista coletiva à imprensa, que a movimentação dos partidos da base é natural. A entrevista de Marconi ocorreu hoje de manhã, na abertura do 3º Meeting da Instituições de Assistência aos Servidores Públicos, em Goiânia. Confira o que disse Marconi sobre o assunto:

“Estamos a um ano e meio da eleição, as coisas começam a esquentar a partir de agora. Têm partidos que se dizem da base mas não eram da base em 2014. Outros são da base e é natural que eles queiram os espaços. O que está em jogo, para colocar os pingos nos is é o seguinte: existem quatro vagas na chapa majoritária, governador, vice, duas vagas de senador e além dos suplentes. A questão toda não é por espaço no governo, a questão toda que se discute hoje é por espaço nas chapas majoritárias do ano que vem e é isso que vai definir o jogo, quem é que vai estar com quem. Nós temos só na nossa base hoje uns dez pré candidatos ao senado. Só tem duas vagas. Então, é natural que essa busca por acomodação ocorra e isso é democrático. Eu respeito as pessoas que estão representando os partidos na base. São pessoas da minha relação pessoal, são meus amigos, alguns de décadas. Eu não vou entrar nesse jogo. Porque, repito, o jogo não é para acomodação no governo, é por acomodação na chapa majoritária ou nas chapas majoritárias de 2018. É natural que alguém que não se sentir bem, que não for contemplado na chapa do governo tende a procurar espaços. Isso é matemático, é dois mais dois. Não tem que a gente ficar preocupado com isso. Eu vejo que há ansiedade de muitos que querem já definir como é que vai ficar o quadro. Esse é o problema. Se nós tivéssemos dez vagas, estava tudo resolvido”.