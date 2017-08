MARCONI VISITA SETE CIDADES NA REGIÃO SUL NESTA TERÇA, 1º DE AGOSTO

O governador Marconi Perillo comanda a Caravana do Goiás na Frente por mais 14 municípios do interior do Estado nesta semana. A maratona começa nesta terça-feira (1.º/8), com atividades em sete municípios, e prossegue na quarta-feira (2/8), com mais sete.

O roteiro da Caravana do Goiás na Frente vai nesta terça-feira a Pontalina (9h), Aloândia (10h30), Joviânia (12h), Vicentinópolis (13h30), Edealina (15h), Edeia (16h30) e Indiara (18h). Na quarta-feira (2/8), Marconi percorre os municípios de Jesúpolis (8h), Petrolina (9h30), Santa Rosa (10h30), Damolândia (12h), Nova Veneza (13h), Brazabrantes (14h) e Caturaí (15h).

Nos 14 municípios que serão percorridos nesta terça e quarta feiras, Marconi vai liberar no total 20.585.00,00 em recursos do Goiás na Frente Municípios. O programa, além de fortalecer a infraestrutura das cidades, tem sido decisivo para aquecer a economia goiana e ainda contribuir para a geração de empregos. Marconi está percorrendo o Estado para firmar os convênios com todos os 246 municípios goianos.

Valores dos convênios e obras (terça-feira)

Pontalina

R$ 1 milhão que para pavimentação asfáltica e recapeamento

Aloândia

R$ 1 milhão para pavimentação asfáltica e recapeamento

Joviânia

R$ 1 milhão para a construção do Hospital Municipal

Vicentinópolis

R$ 2 milhões para pavimentação asfáltica e recapeamento

Edealina

R$ 1 milhão para pavimentação asfáltica, recapeamento, revitalização de praças e construção de meio-fio

Edeia

R$ 2 milhões, mais R$ 1,2 milhão de aditivo para pavimentação asfáltica e recapeamento

Indiara

R$ 1 milhão, mais R$ 1,3 milhão de aditivo para pavimentação asfáltica e recapeamento

Valores dos convênios e obras (quarta-feira)

Jesúpolis

R$ 1 milhão para pavimentação asfáltica e recapeamento

Petrolina

R$ 2 milhões para pavimentação asfáltica e recapeamento

Santa Rosa

R$ 1 milhão mais R$ 85 mil de aditivo para a construção e urbanização de praças e aquisição de pá mecânica

Damolândia

R$ 1 milhão para pavimentação asfáltica e recapeamento e aquisição de um caminhão compactador de lixo

Nova Veneza

R$ 1 milhão, mais mais R$ 1 milhão de aditivo para pavimentação asfáltica e recapeamento, aquisição de um caminhão compactador de lixo, construção de barragem, estruturação e urbanização do lago municipal

Brazabrantes:

R$ 1 milhão para pavimentação asfáltica e recapeamento

Caturaí