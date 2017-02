Médium Divaldo Franco em Itumbiara dia 1º de março

Reconhecido como um dos maiores médiuns e oradores Espíritas da atualidade e o maior divulgador da Doutrina Espírita por todo o mundo, Divaldo Franco estará novamente em Itumbiara. Ele será a principal atração do IV Seminário “Seja Feliz Hoje”, que acontecerá no dia 1º de março, às 19h30, no Teatro Maria Pires Perillo. O ingresso é a compra de um vale-livro no valor de R$ 30,00. Toda a renda será direcionada para os projetos sociais mantidos por Divaldo em Salvador, na Bahia.

Divaldo é um verdadeiro apóstolo do Espiritismo. Dos seus 89 anos, 69 foram devotados à causa Espírita e às crianças excluídas, das periferias de sua Salvador. Nasceu em 5 de maio de 1927, na cidade de Feira de Santana, Bahia e, desde a infância, se comunica com os Espíritos.

Seu currículo revela um exímio e devotado educador com mais de seiscentos filhos adotivos e mais de duzentos netos e bisnetos, atendendo atualmente a cerca de três mil crianças, adolescentes e jovens de famílias de baixa renda, por dia, em regime de semi-internato e externato. Orador com mais de 15 mil conferências, em milhares de cidades em todo o Brasil e quase uma centena de países dos cinco continentes, tendo concedido milhares de entrevistas para rádio e TV, no Brasil e no Exterior.