MODESTO DE CARVALHO NA LISTA DE OBRAS COM RECURSOS DA CELG

O governo de Goiás detalhou, em decreto publicado hoje no Diário Oficial do Estado, a relação de obras que receberão os recursos da venda da Celg, BNDES, Tesouro Estadual, FunProduzir e Saúde. O Estado aplicará R$ 842 milhões em 83 obras consideradas prioritárias. A maioria das obras é de infraestrutura, com destaque para obras rodoviárias.

A reconstrução da Av. Modesto de Carvalho, na entrada de Itumbiara pela BR-452 (saída para Rio Verde) está na lista das obras que serão executadas com recursos da Celg. O valor não foi informado, mas deve ficar em torno de R$ 5 milhões. O projeto prevê o encurtamento do canteiro e construção da nova pista, com urbanização e paisagismo.

A avenida, que é continuação da GO-309, está em condições precárias de tráfego, com muitos buracos e trepidações. A obra será executada em breve, pois os recursos já estão alocados. Em 2015, a Prefeitura chegou a recapear um trecho da avenida, mas a obra não prosseguiu. A reconstrução era uma das promessas de campanha do ex-prefeito Zé Gomes, morto em setembro, e que foi reiterada pelo prefeito Zé Antônio (PTB), que conseguiu a inclusão no plano de investimentos do Estado.