Moradores de Itumbiara e Goiatuba premiados na Nota Fiscal Goiana

No primeiro sorteio do ano da Nota Fiscal Goiana, o prêmio principal – de R$ 200 mil – saiu para o morador de Aparecida de Goiânia Carlos Eliseu Andrade. O ganhador concorreu com apenas quatro notas fiscais que somaram 12 bilhetes e um deles foi selecionado, eletronicamente, no universo de 1,1 milhão de bilhetes gerados. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira, dia 26, com a presença do secretário da Fazenda, Fernando Navarrete, no Complexo Fazendário.

Além do ganhador do prêmio principal, outros 150 consumidores também foram sorteados para os prêmios de R$ 1.000 e R$ 500 (valores brutos). Entre os premiados estão 87 moradores de Goiânia, 13 de Aparecida de Goiânia, seis de Rio Verde, seis de Anápolis, cinco de Águas Lindas, cinco de Valparaíso, dois de Itumbiara, dois de Goiatuba e os demais de outros 21 municípios. De Itumbiara foram sorteados Adilson Alves Pereira (R$ 1 mil) e Vanderlei Cezar Paresoto (R$ 500). De Goiatuba, Flávio de Oliveira Pirett (R$ 1 mil) e Nilson Célio Cardoso (R$ 500).

Todos os 151 consumidores sorteados hoje já podem acessar o site da Nota Goiana para preencher o formulário e, assim, pedir o resgate dos prêmios. Esse procedimento deve ser feito no prazo de 90 dias após a homologação do sorteio, que deve ocorrer na próxima semana.

Veja a lista completa dos ganhadores no link http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2017-01/resultado_sorteio_23.pdf