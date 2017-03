MP articula TAC para melhoria das condições do transporte escolar privado em Itumbiara

O Ministério Público de Goiás, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Itumbiara, em parceria com a Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), está articulando medidas visando à melhoria das condições do serviço de transporte escolar privado prestado na comarca, em atendimento aos alunos da rede privada de ensino. O assunto foi objeto de uma audiência pública realizada no dia 15, na Câmara Municipal, que contou com a participação de 59 prestadores de serviço. No encontro, foram levantados os principais problemas que afetam a qualidade do serviço.

Titular da 3ª Promotoria de Itumbiara e um dos coordenadores da audiência, o promotor Reuder Cavalcante Motta destaca que a intenção do MP é encontrar uma solução consensual, que estabeleça compromissos visando garantir o transporte dos estudantes de forma mais segura, mas assegurem um prazo razoável aos prestadores do serviço para as adequações necessárias. Neste sentido, em busca da definição das obrigações de um possível termo de ajustamento de conduta (TAC), foi agendada para esta quinta-feira (23/2), às 16 horas, uma reunião no Departamento Estadual do Trânsito (Detran) para tratar do assunto.

Segundo explica o promotor, a principal preocupação do MP é com as condições de segurança com que os alunos têm sido transportados. Muitos desses veículos estariam em circulação há mais tempo do que o admitido o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e em condições irregulares de conservação. Impasses também em relação à responsabilidade pela fiscalização do serviço acabam por agravar a situação, pondera Reuder Motta. Ele salienta que a intenção da instituição é definir um TAC que permita um prazo para a regularização, mas que seja incisivo na garantia do cumprimento da legislação. O ajuste deverá ainda prever os compromissos de cada envolvido para assegurar a regularidade da prestação do serviço.

Entre as cláusulas que deverão ser inseridas no TAC está a previsão de que os veículos passem por revisão duas vezes por ano, com comprovação do procedimento. Para a fiscalização, seria feito um sorteio, visando confirmar a realização da medida. Outros pontos a serem inseridos incluem a devida qualificação dos motoristas e as atribuições de inspeção. (Texto: Ana Cristina Arruda/Assessoria de Comunicação Social do MP-GO – Foto: Câmara Municipal)