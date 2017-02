MUNICÍPIO ADERE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO GOVERNO FEDERAL

O programa Criança Feliz vai promover o acompanhamento e a estimulação na primeira infância através dos Visitadores capacitados que irão às casas das famílias para mostrar aos pais a melhor forma de estimular os filhos e garantir que eles se desenvolvam melhor. Para os beneficiários do Bolsa Família, o acompanhamento será desde a gestação até os três anos de idade. Nas famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o acompanhamento vai até os seis anos. As equipes do Criança Feliz farão o acompanhamento e darão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil. A troca com as famílias será rica e constante. Assim, novos campeões serão criados e a luta pelo desenvolvimento social será vencida. Para participar do programa, é preciso manter os dados no Cadastro Único atualizados, principalmente quando há grávidas e crianças de até três anos na família. Para o prefeito Zé Antônio, “as crianças da nossa querida Itumbiara serão bem estimulados e assim terão melhores desempenho na escola e mais oportunidades no futuro”.