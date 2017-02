Musa do carnaval de Araporã é escolhida pelo voto popular

O Carnaval de Araporã já tem sua musa. Isa Mariano foi eleita a musa do Carnaporã Folia 2017 e vai representar a beleza da mulher araporense durante as cinco noites e duas matinês da maior festa carnavalesca da região. A apresentação das três finalistas do concurso aconteceu na tarde de domingo, 12, no Centro de Lazer Antônio Rabelo. O evento foi prestigiado pela prefeita Renata Cristina Silva Borges e toda a comunidade.

O concurso que elegeu a musa foi realizado pela Prefeitura de Araporã, envolvendo vários setores, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Relações Institucionais e Comunicação; Departamento de Cultura; CRAS, e apoio da Câmara de Vereadores. A votação foi feita através da fanpage da Prefeitura no facebook.

Antes da divulgação do resultado da votação, a prefeita Renata Borges disse que a beleza da mulher araporense estava muito bem representada pelas três finalistas e desejou boa sorte a cada uma. “Desejo sucesso a cada uma de vocês e tenho certeza de que no quesito beleza e simpatia o carnaval de Araporã estará muito bem representado. Começamos muito bem os preparativos e as atividades do carnaval. Vocês não vão se arrepender”, enfatizou a prefeita.

O público votou e escolheu entre Isa Mariano, Ana Izabel e Milene Caroline. Eleita com 419 votos, Isa Mariano, 20 anos, recebeu a faixa de musa do carnaval 2017 das mãos da musa 2016, Stefane Baggio.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Relações Institucionais e Comunicação, Eduardo Ribeiro Borges, destacou o empenho das finalistas e a dedicação aos ensaios, bem como o envolvimento de toda a equipe de trabalho. “Essa festa está sendo pensada, planejada e organizada com muito carinho para a família de Araporã. É com muita satisfação que agradecemos o apoio e a confiança da prefeita Renata Borges. Temos uma equipe muito grande empenhada na organização do Carnaporã à qual fazemos agradecimento em especial a cada um de vocês que têm doado seu tempo, sua habilidades e suas competência para que nossa cidade tenha o maior e melhor carnaval da história”, falou o secretário.

O evento de apresentação da musa do carnaval marcou também a reabertura das piscinas do Centro de Lazer Antônio Rabelo. A Prefeitura mobilizou uma grande equipe para a limpeza e melhoria do local que foi reaberto à comunidade. A tarde foi embalada ao som do cantor André Viana. O evento reservou ainda apresentação de dança e muita diversão.

Com realização da Prefeitura e apoio da Câmara de Vereadores, o Carnaporã Folia 2017 acontecerá entre os dias 24 e 28 de fevereiro, no Centro de Eventos Chico do Pim. Na programação, além da apresentação de grandes nomes artísticos, a festa contará ainda com duas matinês, uma no domingo, 26, e outra na terça-feira, 28. A Prefeitura vai disponibilizar uma grande estrutura para atender o público, dentre as quais, praça de alimentação, sanitários químicos, equipes de apoio como brigadistas e reforço na segurança, profissionais em saúde, ambulância.