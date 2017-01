Nicolau Sulzbeck e orquestra dia 07 no Teatro em Itumbiara

O violinista Nicolau Sulzbeck e orquestra vão se apresentar em Itumbiara, no dia 07 de fevereiro, às 20h, no Teatro Municipal Maria Pires Perillo, com entrada franca, solicitando a doação de um litro óleo para as entidades Comunidade Terapêutica Paulo de Tarso, AMA e Semear. Trata-se de uma orquestra de 12 músicos de alto nível, acompanhando o violinista Nicolau Sulzbeck, com duas cantoras e um cantor maravilhosos. O repertório vai de Luar do Sertão e Tristeza do Jéca a Beatles, tangos, chorinho, jazz, música cigana, Yesterday, Hey Jude e Concerto de Arranjuez, sob a regência do maestro Pedrinho Ferreira.

Nicolau Sulzbeck nasceu na Hungria, ganhou seu primeiro violino aos 6 anos e e começou a aprender no Brasil aos 13 anos com o Pe. Clovis Ramos Costa Vilanova, no Colégio Dom Bosco em Araxá (MG). Depois já mocinho, dava suas canjas em São Paulo, Belo Horizonte,Goiania e no Grande Hotel do Barreiro. Tocou com grandes nomes como Ângela Maria, Cauby Peixoto, Agostinho dos Santos, Pery Ribeiro, Baden Powel, Miele e o internacional Gregório Barrios. Atualmente com 7 CDs gravados e 1 DVD, fazendo shows pelo Brasil com sua orquestra.