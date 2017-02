Nicomedes e Paganucci em comissões do Tribunal de Justiça

A Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), na sessão ordinária dessa quarta-feira (8), aprovou a formação de sete comissões, compostas por desembargadores. Os magistrados de Itumbiara no TJGO, José Paganucci Júnior e Nicomedes Domingos Borges, têm participação em várias comissões. Confira:

Comissão da Seleção e treinamento

01Desembargador Fausto Moreira Diniz (Presidente)

02 Desembargadora Elizabeth Maria da Silva

03 Desembargador Orloff Neves Rocha

04 Desembargador Gerson Santana Cintra

05 Desembargadora Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira

06 Desembargador Nicomedes Domingos Borges

07 Desembargador Itaney Francisco Campos

Comissão de Informatização

01 Desembargadora Amélia Martins de Araújo (Presidente)

02 Desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis

03 Desembargador Norival Santomé

04 Desembargador Francisco Vildon José Valente

05 Desembargador José Paganucci Júnior

06 Desemabrgador Nicomedes Domingos Borges

07 Desembargador Itamar de Lima

Comissão de Jurisprudência e Documentação

01 Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perillo (Presidente)

02 Desembargador João Waldeck Félix de Sousa

03 Desembargador Nicomedes Domingos Borges

04 Desembargador José Paganucci Júnior

05 Desembargadora Avelirdes A. Pinheiro de Lemos

06 Desembargador Ivo Favaro

07 Desembargador Edison Miguel da silva