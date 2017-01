Novo presidente do Tribunal de Justiça nasceu em Buriti Alegre

O novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), desembargador Gilberto Marques Filho, nasceu em Buriti Alegre, no Sul Goiano, no dia 16 de março de 1951. Aos 65 anos, dos quais 40 dedicados à magistratura, Gilberto já atuou nas comarcas de Arraias (hoje Tocantins), Ivolândia, Guapó, Trindade e Mineiros, até ser removido para Goiânia, em 1987, onde atuou até 2002, quando foi indicado para o TJGO. Foi ainda vice-presidente e presidente do TRE Goiás.

Gilberto Marques integra o grupo de desembargadores da Região Sul, ao lado de Nicomedes Borges e José Paganucci Júnior, de Itumbiara, e Olavo Junqueira, de Goiatuba. Ele trabalhou ao lado do desembargador Rogério Arédio Ferreira, a quem sucedeu na presidência do TRE.

O novo presidente do TJGO já foi condecorado com título de cidadão itumbiarense, homenagem concedida ainda pelas cidades de Goiatuba, Água Limpa, Goiânia, Guapó, Trindade e Bela Vista.