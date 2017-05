OBRA DO IML DE ITUMBIARA ESTÁ PRONTA E DEVE SER ENTREGUE NESTE MÊS

As obras de construção, reforma e ampliação dos Núcleos Regionais da Polícia Técnico-Científica (PTC) – onde funcionam os Institutos Médicos-Legais (IMLs) – são uma meta da força-tarefa formada pelo titular, Ricardo Balestreri, a superintendente da PTC, Rejane Barcelos, e demais integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), por meio do Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI).

Obras de ampliação da unidade de Luziânia e construção de Águas Lindas e Catalão devem começar a ser executadas já no segundo semestre do ano, o que vai desafogar a demanda de unidades já existentes e melhorar o atendimento à população.

Itumbiara

Em breve, o Governo de Goiás irá inaugurar a sede própria do IML de Itumbiara, no Sul do estado. O prédio já está pronto e foi construído com financiamento do Banco do Brasil (R$ 2.610.970,25). Falta apenas a extensão da rede elétrica pela Celg para o início das atividades da Polícia Técnico-Científica na unidade.

O atraso da obra, iniciada em 2005, foi em decorrência do descumprimento do cronograma pela empreiteira. A estrutura é a mesma do IML de Aparecida de Goiânia, entregue em novembro de 2016.