PAI DENUNCIA FILHO POR ROUBO E AMEAÇA; 2º DP EFETUA PRISÃO

Na manhã desta Terça-feira (14.03) equipe de Agentes da 2DDP-ITUMBIARA/6DRP, sob ordens do Delegado de Polícia, Dr. Vinicius de Castro Penna, realizou a prisão de Leonardo de Assis Oliveira(1989) Autor de crime de Roubo(Art. 157 do CP), ocorrido em 01.02.2017.

Leonardo de Assis Oliveira é acusado pela vítima Jaime José de Oliveira, seu pai, de além de ameaça-lo com uma faca, mediante agressões físicas ter, na ocasião, lhe subtraído montante em dinheiro, fatos estes confirmados pelo Autor, ao ser Interrogado quando de sua confissão.

O delito tema do Inquérito Policial em trâmite da Unidade Policial não é fato isolado na vida do Investigado que ostenta ainda outros registros policiais anteriores, com passagens inclusive pelo Sistema Prisional, por crimes de Homicídio Tentado e Tráfico de Drogas.

Cumprido o Mandado de Prisão Preventiva que pendia em seu desfavor, Leonardo de Assis Oliveira é encaminhado, ainda uma vez, ao Presídio Regional de Itumbiara, onde fica a disposição do Poder Judiciário.