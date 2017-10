PESQUISA AVALIA ADMINISTRAÇÃO ZÉ ANTÔNIO E INTENÇÃO DE VOTO PARA 2018

O Instituto de Pesquisas DADOSFOLHA está realizando pesquisa em Itumbiara para aferir o grau de satisfação da população com a administração do prefeito Zé Antônio (PTB) nestes 10 meses de mandato. O trabalho começou na quinta-feira e deve ser concluído hoje. A equipe de pesquisadores está percorrendo todas as regiões da cidade e vai ouvir pelo menos 300 moradores. A pesquisa será publicada na próxima terça-feira, dia 10, no jornal FOLHA DE NOTICIAS, líder na pesquisa Mérito Lojista, com 85% de preferência dos leitores, bem como nos canais de informação do jornal nas redes sociais.

Além da avaliação da administração, a pesquisa vai aferir também o desempenho pessoal do prefeito e do vice-prefeito Gugu Nader (PSB) e a intenção de voto para 2018 para governador, deputado estadual e deputado federal. Para estadual, foram pesquisados cinco cenários, alternando nomes de prováveis candidatos a deputado estadual: Álvaro Guimarães (PR), Gugu Nader (PSB), Dr. Marcello Gomes (PTB), Zé Gomes da Rocha Filho (PTB), Daniel Borges (PTC), Flausininho (PMDB), Chico Balla (PTB), João Maria (PSOL), Marcelo do Sacolão (DEM), Dione Araújo (DEM) e Dr. Rogério Rezende (PR).

Para deputado federal, o levantamento foi feito na espontânea e na estimulada com os nomes de Jovair Arantes (PTB), Magda Mofatto (PR), Heuler Cruvinel (PSD), Fábio Sousa (PSDB) e Dr. Rogério Rezende (PR).