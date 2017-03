PM VAI INSTALAR BASE DO COD EM PORTEIRÃO

O Governo de Goiás determinou a implantação de mais 12 bases operacionais do Comando de Operações de Divisas (COD), da Polícia Militar, ainda este ano, completando 24 unidades em atuação no Estado. A força especializada de segurança é responsável pela fiscalização nas divisas do território goiano com outros estados. Vão receber as novas bases os municípios de Águas Lindas de Goiás, Aporé, Catalão, Cidade Ocidental, Cristalina, Luziânia, Minaçu, Montividiu, Niquelândia, Porteirão, Serranópolis e Sanclerlândia. As 12 já existentes estão sediadas em Britânia, Cabeceiras, Campos Belos, Caçu, Chapadão do Céu, Corumbaíba, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Uruaçu, Piranhas, Porangatu, Posse e São Miguel do Araguaia (Veja no mapa).

O trabalho intensivo do COD, de março de 2016 até março deste ano, resultou na apreensão de 14.089 ou aproximadamente 14 toneladas de drogas ilícitas. No período foram feitas vistorias em 6.939 veículos, recuperadas cargas roubadas no valor de aproximadamente R$ 1 milhão e de aproximadamente R$ 2,5 milhões em mercadorias contrabandeadas (entrada ilegal no país). Nesses doze meses também foram apreendidos mais de R$ 600 mil, procedentes de roubo em instituições financeiras, 307 pessoas presas em flagrante e recapturados 49 foragidos da Justiça.

Criado em 20 de abril de 2012, o COD completa em 2017 cinco anos de efetivo combate à criminalidade, atingindo índices nunca alcançados na apreensão de drogas e armas (tráfico doméstico e internacional), contrabando de pneus e de cigarros, descaminhos e contrabandos diversos, combate intensivo à atuação de associações criminosas de roubo a instituições financeiras, dentre várias outras ocorrências como recaptura de foragidos da justiça, recuperação de veículos furtados/roubados, intervenções para estabilização de crises em presídios e outras ações.

Pela localização geográfica no Centro-Oeste do Brasil, Goiás tornou-se rota do tráfico de drogas. Grande quantidade dos carregamentos vem do Paraguai, passa pelo Mato Grosso do Sul e ingressa no território goiano pela Região Sudoeste, onde há uma confluência de rodovias. São realizadas apreensões significativas na região.