POLÍCIA CIVIL PRENDE ACUSADO DE TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES

No início da tarde desta Terça-Feira( 14.02.2017) Policiais Civis da 2ªDDP-Itumbiara/6ªDRP, sob ordens do Delegado de Polícia Civil, Dr. Vinicius de Castro Penna, logrou êxito na captura do Investigado LUCAS SILVA ARAUJO(1994) que é alvo de investigação em Inquérito Policial que tramita na Unidade, onde acusado de envolvimento direto com crimes de TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO e CORRUPÇÃO DE MENORES.

A Ordem de Prisão Preventiva que pendia em desfavor do Investigado é decorrente de investigações que identificam LUCAS SILVA ARAUJO como o suspeito que conseguira escapar ao cerco da Polícia Militar que em abordagem ao endereço que outrora residia acabou por apreender o menor de 18 anos D.S.A. alem de porções de drogas.

O Investigado não é figura inédita nos registros policiais, sendo apontado ainda em outros Procedimentos como um dos principais comerciantes de tóxicos diretamente para usuários de drogas, valendo-se sempre de auxílio de terceiros no mercadejo ilegal.

Cumprido o Mandamus, LUCAS SILVA ARAUJO passa a disposição do Poder Judiciário, devendo as investigações ser concluídas nos próximos dias.

Fonte: Polícia Civil 6ª DRP