Prefeita Renata vistoria reforma da Escola Olintha Vale em Araporã

Prefeita de Araporã, Renata Cristina Silva Borges, vistoriou na manhã de 1º de fevereiro as obras de reforma da Escola Municipal Olintha de Oliveira Vale. Acompanhada de Cristiane Maria Silva, diretora da unidade escolar, a prefeita conversou com a equipe que trabalha na obra e também com funcionários da escola na intenção de saber o que acharam nas melhorias.

A prefeita disse que a reforma tem por objetivo melhorar as condições de trabalho para os servidores da educação, refletindo assim na qualidade do processo de ensino-aprendizado. Os funcionários e a equipe diretiva da escola aprovaram a reforma que está sendo executada.

A reforma está sendo executada com recursos do município, em regime de emergência, tendo em vista a precariedade em que se encontrava as instalações. Nos pavilhões das salas de aula foram trocados o telhado, forro, parte elétrica e pintura, além de outras melhorias necessárias. Os banheiros também estão passando por reforma.

Em função da reforma, as aulas nessa unidade terão início no dia 06 de fevereiro. A Secretária da Educação, Cilma Laine Santos Ribeiro, o ano letivo nas demais unidades de ensino infantil e fundamental, teve início na quarta-feira, 1º e que a reforma na Escola Olintha não irá interferir no calendário escolar.