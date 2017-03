PREFEITO DE MARZAGÃO RECEBIDO EM AUDIÊNCIA NO PALÁCIO

O prefeito de Marzagão, Claudinei Rabelo (PSDB), foi recebido em audiência no final da tarde desta segunda-feira (13) pelo governador Marconi Perillo. Agora, ele cumpriu a meta de atender a todos os prefeitos empossados em janeiro deste ano.

Satisfeito com a receptividade do governador e da equipe que o acompanha nas audiências, Claudinei Rabelo elogiou a determinação de Marconi em estabelecer parcerias com todos os prefeitos, independentemente de filiação partidária. “Nós sempre fomos bem atendidos pelo governador, desde quando ele assumiu o governo pela primeira vez. E agora não está sendo diferente. Ele continua sendo um municipalista, que se preocupa e prioriza as demandas dos municípios”, avaliou. Marconi anunciou durante a audiência que fará convênio com a Prefeitura para liberar recursos destinados a obras de recapeamento e pavimentação urbana, a exemplo do que ocorrerá com todos os demais municípios goianos.

Na audiência com o governador, o prefeito de Marzagão apresentou algumas reivindicações que considera prioritárias. “Nossas obras prioritárias são a construção de um lago, recursos para a área da saúde, construção de um velório público e recapeamento, dentre outras. Temos certeza que o governador é sensível a essas questões e vai nos atender como sempre atendeu”, finalizou.