PREFEITURA APRESENTA CONTAS DA GESTÃO 2016 NA SEGUNDA

A Prefeitura de Itumbiara irá apresentar na próxima segunda-feira, 13, em audiência pública na Câmara Municipal a partir das 14h, a prestação de contas do 3º Quadrimestre de 2016, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, os últimos quatro meses do governo Chico Balla (PTB).

A audiência pública será conduzida pelo secretário de Finanças Gilson Almeida Teixeira, que foi titular da pasta de 2013 a 2016 e foi mantido no cargo pelo prefeito Zé Antônio (PTB). Nessa prestação de contas, não estão incluídas as receitas e despesas do atual governo, apenas da gestão passada.