PREFEITURA DE ARAPORÃ LEVA SAÚDE PARA ZONA RURAL

Equipes da Secretaria da Saúde estão percorrendo fazendas de Araporã e levando atendimento digno a quem não tem acesso à política pública de saúde

A Prefeitura de Araporã, através da Secretaria da Saúde está descentralizando o atendimento e levando os médicos para atender os moradores da zona rural. Os atendimentos tiveram início na sexta-feira, 10, quando o secretário da Saúde, Roberto Wanderley do Nascimento acompanhou a equipe do PSF 2 nas visitas domiciliares nas propriedades rurais do município. A equipe liderada pela médica Rafaela Araújo, era composta ainda de técnica de enfermagem, agente comunitário de saúde e pessoal de apoio.

Além de passar pela atualização cadastral, as famílias visitadas tiveram a oportunidade de consultar com a médica que fez um levantamento sobre a saúde de cada morador da unidade habitacional. Em casos específicos, a médica solicitou a realização de exames e encaminhamentos para consulta com especialistas.

Outro atendimento levado à zona rural foi a vacinação contra a febre amarela. Com isso feito a atualização do cartão de vacinas enquanto que os moradores receberam informações sobre prevenção e o risco do país ter um surto da doença, até então sob controle. Também foram realizados testes rápidos de glicose e aferição de pressão arterial.

Segundo o secretário da Saúde, essa ação é mais um compromisso da atual administração que é levar atendimento digno ao homem do campo. “Muitos trabalhadores e moradores da zona rural não têm condição de deslocar até a cidade em busca de atendimento médico. O que estamos fazendo é trazer o médico e toda equipe necessária para atender essas pessoas na sua casa. Esse é um compromisso da prefeita Renata Borges e nosso para com o povo da nossa cidade. Essa é a primeira vez que um poder público e a saúde de Araporã olham para as pessoas da zona rural”, comemorou Roberto Wanderley.

Conforme o cronograma da Secretaria da Saúde, esse atendimento será sistemático e continuado. Toda sexta-feira a equipe do PSF vai percorrer as propriedades rurais levando não apenas saúde, mas também a atenção, o carinho e respeito da administração de Araporã até os moradores da zona rural.