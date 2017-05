PREFEITURA DIVULGA RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL, através da Secretaria Municipal de Administração e RH, no uso das atribuições que lhe confere, conforme o disposto na Lei Municipal nº 015/2001. TORNA PÚBLICO a todos a quem interessar, o RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 01/2017, destinado à contratação temporária de profissionais de nível fundamental, médio e superior, bem como à formação do cadastro de reserva para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público da Prefeitura Municipal de Itumbiara.

O resultado pode ser conferido no site do município: www.itumbiara.go.gov.br