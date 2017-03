Prefeitura e Educação vão entregar agenda para alunos

A Prefeitura e Secretaria da Educação e Cultura (SEMEC) receberam na segunda-feira, 13, as agendas escolares para o ano letivo de 2017. Em breve as agendas serão entregues pela prefeita Renata Cristina Silva Borges e pela secretária Cilma Laine Santos Ribeiro a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino. Trata-se de uma ação inédita no município adotada pela prefeita Renata Borges.

Personalizadas, as agendas serão utilizadas como meio de comunicação entre os pais e a escola, tanto em assuntos de rotina (lição de casa, comportamento), como para relatar alguma situação em especial como justificativas de faltas e demais situações inerentes ao meio escolar.

De acordo com a secretária Cilma Lanie, a agenda é um elemento que vai agregar valor no acompanhamento das crianças no período letivo.