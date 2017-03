PREFEITURA FAZ REPAROS NA REDE PLUVIAL E ASFALTO

A Prefeitura de Itumbiara continua com trabalho de recuperação dos danos causados pelas fortes chuvas nas últimas semanas em Itumbiara. Além das equipes da Secretaria de Ação Urbana, que trabalharam na retirada de árvores e galhos que caíram em diversos pontos, a Secretaria de Obras também tem atuado para melhorar o sistema de drenagem pluvial e recuperação do asfalto danificado com as chuvas, através da operação tapa-buracos e recapeamento.

Na Av. Trindade, a Prefeitura interviu para ampliação das bocas de lobo para escoamento das chuvas e recuperação de galeria pluvial. Na Av. João Paulo II, próximo ao Córrego Trindade, o asfalto foi totalmente refeito em alguns trechos, garantindo a segurança das pessoas que passam pelo local.