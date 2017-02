Prefeitura já recebeu R$ 505 mil de ISS de pedágio na BR-153

Desde o início da cobrança de pedágio na BR-153, em abril de 2015, a Prefeitura de Itumbiara recebeu R$ 505 mil de pagamento do ISS devido pela concessionária Triunfo Concebra. No ano passado foram R$ 331,1 mil de receita (veja quadro), o que representa uma média mensal de R$ 27,5 mil ou R$ 906,00 por dia.

Apesar de Itumbiara sediar a praça de pedágio, recebe menos que Hidrolândia, Professor Jamil e Morrinhos, citando apenas os município do Sul Goiano. É que o valor do imposto considera a alíquota de cada município e a extensão territorial de cada município confrontante com a rodovia. Itumbiara recebe praticamente o mesmo que Goiatuba e menos da metade de Morrinhos, este o maior beneficiado na região. A cobrança do pedágio trouxe muitos problemas para as pessoas que moram em propriedades rurais próximas à praça de pedágio ou que precisam fazer deslocamentos entre Itumbiara e Panamá, elevando a despesa.