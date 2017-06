Prefeitura pavimenta ruas de acesso ao IML no Bairro Santa Rita

O prédio do Instituto Médico Legal (IML) de Itumbiara, no Bairro Santa Rita, deve ser inaugurado no próximo dia 14. Na última sexta-feira, o prefeito Zé Antônio (PTB) visitou o local, onde a Prefeitura está pavimentando as ruas de acesso. O prédio já está pronto e foi construído com financiamento do Banco do Brasil (R$ 2.610.970,25). Falta apenas a extensão da rede elétrica pela Celg para o início das atividades da Polícia Técnico-Científica na unidade.

O atraso da obra, iniciada em 2005, foi em decorrência do descumprimento do cronograma pela empreiteira. A estrutura é a mesma do IML de Aparecida de Goiânia, entregue em novembro de 2016. A retomada e conclusão da obra foi um pedido do prefeito Zé Antônio ao governador Marconi Perillo e seu vice, José Eliton, quando este ainda ocupava a Secretaria de Segurança Pública, e é fruto do bom relacionamento do prefeito com o governo estadual.