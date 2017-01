Prefeitura rescinde contrato para construção de CMEI de R$ 2 milhões

A Prefeitura de Itumbiara fez o distrato com a M2 Construtora Ltda, de Goiânia, para construção do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Ariston Faria, na Av. Castelândia, no conjunto Maria Luiza Machado. A concorrência para a obra foi realizada em 2015 e a empresa iniciou as obras no ano passado. O investimento previsto era de R$ 1 milhão 923 mil, com recursos do PAC 2, via Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Prefeitura de Itumbiara.

O ex-prefeito Chico Balla (PTB) havia anunciado o CMEI Ariston como o maior do município de Itumbiara, com mais de 300 vagas para crianças na educação básica. A obra, contudo, vinha patinando, com execução bem abaixo do cronograma. No último dia 19, o prefeito atual, Zé Antônio (PTB) assinou o termo de resilição total bilateral do contrato, o que significa que a empresa concordou com o fim do contrato. Uma nova licitação deve ser realizada.

No conjunto Maria Luiza há outras duas obras paradas: a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Luiz Moura e o conjunto Messias Luiza de Faria, com 35 unidades habitacionais.