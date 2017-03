PREFEITURA LANÇA PROGRAMA “ITUMBIARA MAIS VERDE”

Numa demonstração de verdadeiro compromisso com a sustentabilidade ambiental no município de Itumbiara, o Governo Zé Antônio/Gugu, realizou um grande ato de conscientização e de melhoria das condições ambientais em nossa cidade.

O ato em defesa e proteção ao meio ambiente, em particular da Água, foi coordenado pela Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMAI) prestigiado por autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (CBH – PARANAÍBA), de segmentos da sociedade civil organizada, das Instituições de Ensino Superior, empresas públicas e privadas, imprensa e pela comunidade em geral.

Num clima festivo, as comemorações foram abertas com as apresentações artísticas com números de dança, música e representações alusivas ao Dia Mundial da Água. Os números foram pelos estudantes do Colégio Estadual “Dr. José Feliciano Ferreira” e Escolas Municipais “Floriano de Carvalho e Dona Venância Magalhães Cotrim”. Tivemos também a apresentação musical da cantora e ambientalista Sinhaura Lúcia que interpretou a música “Cuidemos do nosso belo e caudaloso Paranaíba”.

Durante as comemorações do Dia Mundial da Água, o Governo Zé Antônio/Gugu, lançou o Plano Municipal de Arborização Urbana, denominado “Itumbiara + Verde”. O Plano foi elaborado pela equipe técnica da AMMAI, que contou com importantes contribuições do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente (COMDEMAI), do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) e de diversas Instituições de Ensino Superior de nossa cidade.

Itumbiara a partir de agora tem uma importante ferramenta para o adequado manejo das árvores existentes e da implementação de plantios necessários à arborização de todas as áreas públicas e privadas de nossa cidade. A meta será o plantio de 100 mil mudas (uma árvore para cada habitante) de árvores nativas durante os 04 (quatro) anos do Governo Zé Antônio/Gugu. Todos os plantios serão realizados de acordo com as técnicas, observando as espécies arbóreas adequadas, verificando aspectos relacionados ao porte, produção de frutos, sombreamento, floração e principalmente a segurança das áreas a serem arborizadas.

O viveiro de mudas do município, localizado no Estádio do Goiazinho, ampliará a sua produção para atender gratuitamente à crescente demanda por mudas a serem plantadas nas áreas públicas e privadas de nossa Itumbiara.

Com essa ação coordenada e liderada pelo Governo Zé Antônio/Gugu e essencial adesão da população, juntos faremos de nossa cidade uma das mais arborizadas de Goiás e do Brasil, provocando a queda de aproximadamente 3° Celsius, melhorando sensivelmente as condições de conforto e qualidade de vida de todos os seres vivos em nosso município.

Numa ação prática em relação ao Plano de Arborização “Itumbiara + Verde, o Governo Municipal realizou juntamente com as autoridades, segmentos organizados e estudantes, o plantio de mudas nativas do cerrado (ipê, ingá, jenipapo) na avenida Beira rio.

Ainda durante o evento, foi apresentada aproximadamente 01 (uma) tonelada de resíduos (lixo) retirados das margens do rio Paranaíba na área urbana de Itumbiara (ponte Ciro Gomes de Almeida até a Prainha), o que evidencia a necessidade de um eficiente e continuado trabalho de educação ambiental em relação à geração destinação de resíduos descartados pela população.

Finalizando as Comemorações do Dia Mundial da Água, o Governo Zé Antônio/Gugu, realizou a soltura de cerca de 10 mil peixes (juvenis e adultos) todos nativos da Bacia do rio Paranaíba.

O peixamento tem o objetivo de contribuir com o repovoamento do rio e conscientizar a população quanto à necessidade de preservar nossas espécies, não adotando práticas de pesca predatórias.

Temos ainda a convicção de que mantendo o nosso rio limpo e piscoso, teremos um grande atrativo para o incremento do turismo de esporte e lazer no rio Paranaíba através da sustentável prática do chamado “pesque e solte”, hoje tão atrativo aos praticantes dessa consciente, respeitosa e exemplar conduta em relação à Natureza.