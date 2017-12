Presidente estadual do PT visita Itumbiara hoje

Presidente estadual do PT em Goiás, Katia Maria (foto) visita hoje Itumbiara. Ela vai se reunir com representantes do Executivo, Legislativo, visitar órgãos de imprensa e será recebida pelo presidente da AMMAI, José Márcio Margonari, o presidente do PT, Márcio José e membros do diretório. A prioridade para o PT em 2018 é a eleição presidencial com Lula. Em Goiás, o partido ainda não decidiu se vai disputar o governo ou buscar aliança com outros partidos. O nome mais forte da legenda atualmente é Antônio Gomide, ex-prefeito de Anápolis duas vezes e irmão do deputado federal Rubens Otoni.