PRIMEIRAS-DAMAS DE GOIATUBA E PANAMÁ HOMENAGEADAS

Assembleia Legislativa realizou sessão especial na última quarta-feira, 08, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Na solenidade, realizada no Plenário Getulino Artiaga, os deputados puderam prestar suas homenagens a mulheres goianas que realizam relevantes serviços. Cada uma delas foi condecorada com a Comenda Berenice Teixeira Artiaga, a primeira mulher eleita deputada estadual em Goiás, no ano de 1951.

Cada deputado estadual apresentou três indicações de mulheres para serem homenageados. O deputado Álvaro Guimarães (PR) indicou as primeiras-damas Maura Costa Marques (Goiatuba), Nayara Moema Carneira Vidica (Panamá) e Lara Rodrigues Teixeira de Araújo (Corumbaíba).