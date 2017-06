RECITAL DE PIANO NESTA QUARTA-FEIRA NO SESC ITUMBIARA

Hoje à noite tem Recital de Piano no Sesc Itumbiara, a partir das 20h, com entrada franca. O evento terá participação especial dos alunos da Escola Santa Cecília e do Coral Santa Cecília, que são projetos sociais mantidos pela empresa AlcaFoods.

O recital contará ainda com apresentação de Samanta Martins, Cristiano Faria, Mirian Carmen Machado Ramos e Priscila Caixeta. O Sesc fica na Rua Severiano de Paula, no Bairro Bela Vista. Maiores informações pelo telefone (64) 3430-5501.