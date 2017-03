RENATA BORGES ASSUME PRESIDÊNCIA DA JUNTA MILITAR

Na tarde de segunda-feira, 06 de março, a prefeita Renata Cristina Silva Borges recebeu em seu gabinete o 2º tenente Paulo César Marques Frota (delegado do Serviço Militar da Regional de Uberlândia) e do sub-tenente Claudiomar da Costa. Nessa oportunidade, a prefeita foi empossada na presidência já Junta do Serviço Militar.

Obedecendo à Lei do Serviço Militar, a prefeita fez o juramento e assinou o Compromisso de Posse, se comprometendo em fazer cumprir deveres relativos ao serviço militar.

A Junta Militar é responsável pelo serviço de alistamento dos jovens do sexo masculino de 18 anos. Também presta todo tipo de atendimento relativo à obtenção de documentos de natureza militar como, por exemplo, segunda via do certificado de que o cidadão está em dia com o serviço militar, exigido para a emissão de passaporte ou para prestar concurso público.

Em Araporã, a Prefeitura fornece toda estrutura necessária para o funcionamento do Serviço Militar. Além do espaço físico, a Prefeitura oferece ainda telefone e funcionários.

Conforme a prefeita Renata Borges, presidir a Junta do Serviço Militar é uma honra. Ela reconheceu a importância do Exército, assim como das Forças Armadas para a soberania do país e a segurança da comunidade.