Reuder participa de treinamento de estratégias para enfrentar cartéis de combustíveis

O compartilhamento de prática bem-sucedida de enfrentamento aos chamados cartéis de combustíveis, a partir do caso concreto da Operação Dubai, deflagrada no Distrito Federal. Esse foi o objetivo do minicurso realizado nesta sexta-feira (10/2) no edifício-sede do Ministério Público de Goiás, com a participação de aproximadamente 50 pessoas, entre membros e servidores da instituição, delegados de polícia e equipe do Procon estadual. O promotor de justiça Reuder Cavalcante Motta, da 3ª Promotoria de Itumbiara, foi um dos participantes do minicurso.

Ao dar as boas-vindas aos presentes, o procurador-geral de Justiça, Lauro Machado Nogueira, destacou a importância da abordagem do tema, parabenizando a iniciativa do Centro de Apoio Operacional do Consumidor e do Terceiro Setor e o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Escola Superior (ESMP). Segundo observou, a questão do alinhamento de preços no setor de revenda de combustíveis é um assunto sensível, que tem incomodado a população goiana já há alguns anos e desafiado a atuação dos órgãos de controle e fiscalização, incluindo o MP.

Neste sentido, avaliou o procurador-geral, a operação realizada no Distrito Federal serviu para indicar um caminho de enfrentamento do problema e as experiências coletadas podem contribuir com o trabalho que vem sendo feito em Goiás.

As três palestras apresentadas no minicurso detalharam aspectos específicos da investigação que resultou na Operação Dubai. Deflagrada no final de 2015, com uma segunda etapa em maio de 2016, a ação coordenada do Ministério Público do Distrito Federal, da Polícia Federal e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) revelou um esquema de cartel no mercado de revenda de combustíveis no Distrito Federal e Entorno, no qual a gasolina era sobretaxada em 20% para os consumidores.

O papel de cada instituição na apuração e a relevância da parceria para os resultados positivos foram destaques das palestras apresentadas. Na primeira etapa, pela manhã, o titular da Coordenação-Geral de Análise Antitruste do Cade, Ravvi Augusto de Abreu Coutinho Madruga, especificou o trabalho realizado pelo Conselho no apoio à operação. Em seguida, a promotora do MPDFT Áurea Regina Ramim, integrante do Gaeco, fez considerações sobre as possibilidades de configuração do cartel como modalidade de crime organizado.

Concluindo a programação, no período vespertino, o titular da 1ª Promotoria de Defesa do Consumidor do MPDFT, Paulo Roberto Binicheski, abordou a forma de atuação da área de defesa do consumidor no combate aos cartéis de combustíveis. Todas as exposições contaram com participação intensa do público, que apresentou questionamentos e debateu a temática. (Texto: Ana Cristina Arruda – Fotos: João Sérgio e Ketlen Lomazzi – estagiária/Assessoria de Comunicação Social do MP-GO)