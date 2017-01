Rio Verde X Crac será disputado neste domingo, no JK

A partida entre Rio Verde e Crac de Catalão será disputada no Estádio JK, em Itumbiara, neste domingo, às 17h. A decisão, em caráter terminativo, foi tomada agora a pouco pela Federação Goiana de Futebol (FGF). O Rio Verde não apresentou os laudos necessários para realização da partida e a FGF comunicou a mudança.

O Itumbiara faz sua estreia fora de casa, contra o Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, também no domingo. O Rio Verde ainda não informou se haverá cobrança de bilheteria no JK.

Veja a íntegra de nota da FGF:

Esgotado o prazo concedido para que o Rio Verde apresentasse os Laudos do Estádio Mozart Veloso do Carmo em Rio Verde, exigidos pela legislação vigente, sem que os mesmos fossem apresentados, o jogo Rio Verde x Crac da 1ª Rodada do 1º Turno da 1ª Fase do Goianão 2017 neste domingo, dia 29/01/17, às 17 horas, fica mantido em definitivo para o Estádio JK em Itumbiara, ficando o Rio Verde com a inteira responsabilidade de providenciar todos os aspectos inerentes à logística para a realização da partida, tais como policiamento, ambulância, enfermeiro(a)s, médico, pessoal do quadro móvel (bilheteiros, porteiros), maqueiros e gandulas.