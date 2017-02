Roubo em agência dos Correios

Dois assaltantes entraram na agência dos Correios da Av. Afonso Pena, em Itumbiara, no início da tarde da última segunda-feira, dia 31. Conforme relatado no BO nº 1638439, dois homens com capacete preto entraram na agência, sendo um deles armado com revólver e pulou o balcão da recepção anunciando o assalto. O outro rendeu um cliente e subtraiu dele um celular LG e R$ 180,00 em dinheiro. O outro bandido subiu até o escritório e levou diversos sacos de moeda, com aproximadamente R$ 3 mil. Ele foi até os caixas e levou mais R$ 1.800,00 e a encomenda de um cliente.A dupla roubou ainda um aparelho de celular e notebook. Os bandidos assaltaram também os funcionários, levando um celular Samsung Galaxy 6, documentos pessoais e cartão de crédito em nome de Mirella Anyelle, celular, chave do veículo Palio Weekend e bolsa com documentos pessoais de Rosiene de Freitas Silva e ainda mochila com documentos pessoais de Rodrigo Sampaio Rezende. Após o roubo, a dupla fugiu numa motocicleta Biz preta em direção à Av. Beira Rio. A PM foi acionada e a viatura do cabo Oiriton e soldado Vitor Hugo fez patrulhamento sem êxito.