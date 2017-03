SARGENTO AZEVEDO INDICADO LÍDER DO GOVERNO ZÉ ANTÔNIO NA CÂMARA

Em entrevista ontem de manhã no Jornal da Módulo, o prefeito Zé Antônio (PTB) confirmou a indicação do vereador Sargento Azevedo (PTB) na função de líder do governo na Câmara Municipal, responsável pela articulação junto aos vereadores da base aliada, que soma 10 dos 12 votos na Casa. Segundo o prefeito, na verdade sequer foi uma indicação, já que o nome de Azevedo surgiu com naturalidade dentro da bancada do PTB, que é a maior da Casa e também junto à base aliada. Ele destacou as qualidades de Azevedo, como diálogo, capacidade de argumentação, conhecimento da estrutura da Prefeitura, comprometimento com o plano de governo apresentado na campanha eleitoral, além de ser um amigo leal. Zé Antônio agradeceu o apoio da Câmara, que votou todos os projetos em março e tem garantido a governabilidade e estabilidade política necessárias para enfrentar os desafios na administração.