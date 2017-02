Seduce abre 101 vagas para apoio administrativo em escolas de Itumbiara

A Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), por meio da Escola de Governo Henrique Santillo, publicou na segunda-feira (30/01) o Edital 001/2017 do processo seletivo simplificado para a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce). O processo vai oferecer 5.910 vagas para a contratação temporária de pessoal para atuar na área de apoio administrativo distribuído nas funções de auxiliar de secretaria, motorista, merendeira, higienizador, auxiliar de serviços gerias e vigia.

As vagas ofertadas estão distribuídas por municípios/localidades divulgados no Anexo 1 do Edital, onde os contratados serão lotados. A carga horária será de 40 (quarenta) horas semanais e a remuneração é de R$ 937,00. Para Itumbiara são ofertadas 101 vagas (veja quadro). A taxa de inscrição é de R$ 10,00 (dez reais). Os interessados podem fazer a inscrição acessando o site www.portaldoservidor.go.gov.br a partir do dia 03 de fevereiro das 8h até as 23h59 do dia 23 de fevereiro. Os inscritos terão até o dia 24 de fevereiro para efetuar o pagamento da respectiva taxa.

A seleção dos candidatos será realizada através de análise curricular. Para obter mais informações ou esclarecer as dúvidas, os candidatos deverão ler, obrigatoriamente, o edital na íntegra (Clique aqui para ler)