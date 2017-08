SEFAZ REALIZA SORTEIO DA NOTA FISCAL GOIANA NESTA QUINTA

Será realizado na quinta-feira (27/04) mais um sorteio da Nota Fiscal Goiana, que premiará 151 consumidores no valor total de R$ 300 mil. Além deles, uma entidade filantrópica também receberá prêmio de R$ 50 mil, como ocorreu, pela primeira vez, no mês passado. O sorteio será realizado às 9h, na sala de reuniões do bloco A, do complexo fazendário, na Nova Vila.

Para esta 26ª edição dos prêmios foram gerados mais de 1,1 milhão de bilhetes, com a somatória das notas fiscais com CPF dos consumidores inscritos. Já a entidade social que receberá o prêmio de R$ 50 mil será aquela escolhida pelo consumidor sorteado para receber o prêmio principal, de R$ 200 mil. A indicação deve ser prévia ao sorteio. Caso esse ganhador não tenha feito a escolha da instituição, haverá sorteio entre as apontadas pelos demais ganhadores dos prêmios menores.

Até agora, cerca de 15 mil consumidores, dos 303 mil inscritos no programa, indicaram a instituição. Para quem ainda não fez a escolha, basta acessar o site www.nfgoiana.sefaz.go.gov.br, fazer o login e marcar a instituição entre as 477 cadastradas na Secretaria Cidadã, detalha o coordenador da Nota Goiana, Leonardo Vieira de Paula.

Prêmios mensais – A Nota Goiana tem mais de 300 mil consumidores inscritos. Quem ainda não tiver cadastrado, basta acessar o site www.nfgoiana.sefaz.go.gov.br. Todo mês são sorteados 151 cadastrados que dividem R$ 300 mil sendo um prêmio de R$ 200 mil, 50 prêmios de R$ 1 mil e 100 de R$ 500.