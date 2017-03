Ser Natureza em Panamá alinha ações para 2017

O grupo de trabalho do Projeto Ser Natureza de Panamá reuniu-se nesta quinta-feira (16/3) para a primeira reunião do ano. O encontro teve início com a apresentação das atividades desenvolvidas em 2016 e as ações que deverão ser realizadas ao longo desse ano pelo grupo, que conta agora com novos integrantes, da atual gestão do município.

Em Panamá, a atuação do Ser Natureza visa recuperar as nascentes do Córrego Paraíso, manancial de abastecimento da cidade. Na comarca, o trabalho é coordenado pela promotora de Justiça Mônica Fachinelli da Silva.

Na apresentação das atividades já realizadas, o técnico da Emater local, Márcio Emílio Queiroz, detalhou as ações de conservação de solo que foram feitas em cada propriedade rural abrangida pelo projeto. Na propriedade rural de Joana Vidica foram feitos 10.63 hectares de terraços, porém, não foram feitos ainda o cercamento nem o plantio de mudas. Contudo, já foram plantadas 900 mudas na propriedade de Hélvio de Paula Júnior, 50 na propriedade de Rômulo Franco Borges e 1.250 na propriedade de Odair José Borges.

Assim, restam 245 mudas a serem plantadas na propriedade de Hélvio Júnior e 1.445 na fazenda de Joana Vidica, sendo que em todas as propriedades será necessário o replantio das mudas, pois algumas espécies morreram ou por estresse hídrico, ou por não serem espécies adequadas ao solo em que foram plantadas, o que deverá corresponder a um replantio de aproximadamente 20% a 30%.

A engenheira agrônoma da Coordenadoria de Apoio à Atuação Extrajudicial (Caej) do MP-GO Adriane Chagas, informou que ainda será necessário fazer reforma e encabeçamento dos terraços e melhoria das estradas. No entanto, o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Edvon Florentino da Mota, firmou o compromisso de começar os serviços no dia 27 e 28 de março, na propriedade do Odair, nos dias 3 e 4 de abril na fazenda de Rômulo e nos dias 10 e 11 de abril na propriedade de Joana Vidica. Além disso, no dia 21 de março, serão concluídos os terraços nessa última fazenda.

Quanto à adequação das estradas rurais (aproximadamente 10 km), o secretário Edvon confirmará uma data para o trabalho, tendo em vista que ainda permanece o período de chuva e será necessário aguardar a estiagem para as obras. Em relação ao cercamento das nascentes, o vice-prefeito Fernando Ribeiro Costa Pereira informou que falará com o prefeito José Willian qual será a quantidade necessária de material.

Adriane destacou ainda a importância da limpeza em volta da área cercada, tendo sido decidido que será utilizado o equipamento “grade” para realizar esta atividade, sendo de responsabilidade de cada proprietário fazer a manutenção e conservação das mudas.

O presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, Ismail Luís Gomes, ressaltou que está disponível para reunir com a Promotoria e demais membros para adequação do conselho, pois, dentre os membros, houve desistência e mudança de residência para outra cidade.

A promotora Mônica Fachinelli sugeriu uma reunião dos produtores rurais com os vereadores e o prefeito para apresentar os custos e as dificuldades que os proprietários rurais enfrentam para conservar a área protegida para a captação da água, que é municipalizada. Ela acrescentou que está disposta a comparecer em reunião na Câmara de Vereadores para apresentar o Projeto Ser Natureza.

Participaram ainda da reunião o gerente regional da Emater de Morrinhos, Hernani Lopes Sobrinho; as engenheiras agrônomas da Emater de Panamá, Camila Silva Goulart de Paula e Vanessa Santana; o biólogo responsável pela qualidade da água no Departamento Municipal de Água e Esgoto de Panamá (Demaep), Antônio José de Souza e Silva; o representante do comércio local, João Filino da Silva; a mobilizadora do Sindicato Rural, Eloiza Felisberto da Silva Borges; o operador geral do Demaep, Talles Henrique Assis de Paula; o vereador José Martins da Silva; o diretor do Departamento de Água do Demaep, Lucimário Braga da Silva; o diretor de Obras do município, Roberto Gonçalves Bispo; o agropecuarista Jales Marques de Paula; o estudante Tales Reis dos Santos, além da assessora de Promotoria de Justiça Raphaela Arminda Borges e a secretária auxiliar do MP-GO Janice Tizo Guimarães.

Educação Ambiental

Ainda no âmbito do Projeto Ser Natureza, a promotora Mônica Fachinelli reuniu-se na sequência com o secretário municipal de Educação, Reginaldo Lázaro do Nascimento, e diretoras de escolas estaduais e municipais de Panamá para propor o desenvolvimento de ações de educação ambiental por intermédio do Conselho Municipal do Meio Ambiente. A iniciativa deverá possibilitar a conscientização das crianças, com o apoio das diretoras das escolas e da Secretaria Municipal de Educação, com reflexo para a comunidade.

Participaram deste encontro a diretora da Escola Municipal Pequeno Príncipe, Rosaelana de Fátima Costa Sousa; a diretora do Colégio Estadual de Panamá, Tatiana Costa Vidica, além da gestora de Resíduos Sólidos de Panamá, Mariza Helena de Carvalho.

Ao apresentar a proposta, Adriane Chagas mostrou aos presentes panfletos de ONG’s de Goiânia e sugeriu que as escolas das redes municipal e estadual adotassem a prática da divulgação das tarefas que já são realizadas nas escolas. A diretora Rosaelana informou que muitas ações já foram e estão sendo desenvolvidas pela escola Pequeno Príncipe, porém, falta divulgação.

Assim, Adriane esclareceu que a proposta é de tentar desenvolver parceria e fomentar as iniciativas das escolas para que ganhem visibilidade e amplitude as ações que já são desenvolvidas. “Não se trata de ampliar as tarefas das escolas e sim ser parceiros dessas atividades, envolvendo o Ministério Público e comunidade”, afirmou. Ela acrescentou ainda que o MP-GO poderá fornecer auxílio nesses aspectos, dentro das possibilidades das escolas, uma vez que esta é a proposta de educação ambiental trazida pelo projeto Ser Natureza.

Foi sugerido que cada escola deverá apresentar na próxima reunião qual o projeto que será desenvolvido. Na próxima reunião, o grupo de trabalho estudará a forma de mobilização para angariar fundos destinados à execução desses projetos ambientais nas escolas.

O secretário municipal de Educação, Reginaldo Lázaro, colocou-se à disposição do projeto para auxiliar no que for necessário, tamanha a importância do projeto, comprometendo-se a informar o prefeito tudo o que lhe foi apresentado, visando à implementação das ações de educação ambiental nos moldes propostos. Por fim, a promotora Mônica forneceu aos presentes na reunião um exemplar do livreto “Mediação e Negociação de Conflitos Ambientais”, esclarecendo a forma inovadora de o Ministério Público do Estado de Goiás solucionar as demandas relativas ao meio ambiente.