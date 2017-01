Sessão legislativa será aberta dia 20 de fevereiro

O ano legislativo de 2017 será aberto na Câmara Municipal de Itumbiara no dia 20 de fevereiro. Serão cinco reuniões, até 24 de fevereiro, antes do início do carnaval. Tradicionalmente as reuniões dos vereadores são realizadas na primeira semana útil do mês, que cairia no dia 06 de fevereiro. Porém, como a Casa está em recesso até 15 de fevereiro, o ano legislativo será aberto no dia 20.

Será a primeira reunião ordinária dos novos vereadores que tomaram posse no dia 1º de janeiro. Antes da sessão iniciar, às 19h, haverá reunião interna para definir a composição das comissões permanentes da Câmara, como Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Saúde e Educação, entre outras. Há disputa de espaço pelos vereadores que não participam da mesa diretora para ocupar as principais posições. Se não houver consenso, a questão será decidida em votação no plenário.

A mesa diretora da Câmara no biênio 2017/2018 é composta por Dr. Marcello Gomes (PTB) na presidência; Flausininho (PMDB) 1º vice-presidente; Romildo Formigão (PTB) 2º vice-presidente; Professor Amauri (PROS) 1º secretário e Ednon Fio (PPS) 2º secretário.