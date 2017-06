SUPERINTENDÊNCIA DE ENDEMIAS APRESENTA RESULTADOS DA LUTA CONTRA A DENGUE

A Superintendência Municipal de Endemias vai apresentar, no próximo dia 20, os resultados do programa estadual Goiás Contra o Aedes em Itumbiara. O evento acontecerá na Praça da República, a partir das 8h. O programa iniciou-se em Itumbiara no mês de Janeiro de 2016, e segue até o presente momento com o objetivo de erradicar o mosquito Aedes aegypti através de visitas domiciliares coordenadas pelo Corpo de Bombeiros e realizadas por Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Endemias e Manejo ambiental.

Segundo o superintendente Elverton Antônio de Oliveira, a programação foi elaborada com várias atividades. Estão previstas apresentação da Banda Municipal Santa Rita de Cássia, ginástica laboral (NASF), testes glicêmicos, aferição de pressão arterial, exames DST/Aids, visitas de manejo ambiental nas residências e comércios do Centro pelos agentes de saúde e de endemias, exposição de vetores das doenças endêmicas, rapel com os bombeiros nos prédios da área central e ainda pit stop com entrega de material educativo, sementes de crotalária e preservativos pelas equipes da AMMAI, SMT, PM e estudantes.