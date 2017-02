Superlotação do ‘Cemitério da Saudade’ é discutida na Câmara de Capinópolis

CAPINÓPOLIS, TRIÂNGULO MINEIRO – A superlotação do “Cemitério da Saudade” em Capinópolis vem causando preocupação e o assunto foi pautado na última reunião da Câmara Municipal, realizada na segunda-feira (06) de Fevereiro.

A vereadora Neide Martins apresentou indicação nº 04/2017 para que o Executivo adquira uma nova área para efetuar a ampliação do cemitério – “Toda a população de Capinópolis tem ciência que o cemitério municipal necessita ter sua área ampliada, devendo ser adquirida propriedade rural anexa”, pontuou a vereadora como justificativa.

A indicação foi comentada por vários parlamentares, que salientaram a urgência da aquisição de uma nova área para ampliação do cemitério local.

Os casos de superlotação de cemitérios é bastante comum – No ano passado, uma situação de descaso extremo foi descoberta no cemitério de Capinorte, região norte de Goiás – O coveiro, que trabalha no local há mais de 40 anos, teve de improvisar e afirmou à reportagem da Tv Anhanguera, que já chegou a enterrar três corpos na mesma sepultura.

Em grandes centros, os enterros verticais já são comuns devido à falta de área para ampliação dos cemitérios – O caso não se aplica à Capinópolis, que tem uma ampla área rural aos arredores do “Cemitério da Saudade”.

O prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, afirmou que busca recursos para aquisição no novo terreno.

Texto e foto: Paulo Braga