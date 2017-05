TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO TERÁ REAJUSTE DE 6,27% A PARTIR DE 1º DE JULHO

A partir do dia 1º de julho próximo, a tarifa de água e esgoto (coleta, afastamento e tratamento) da Saneago será reajustada em 6,27%. O índice foi aprovado pela AGR. O reajuste tarifário anual está amparado pela Lei Federal Nº 11.445 de 2007.

A lei estabelece que os reajustes de tarifas de serviços públicos de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 meses, de forma complementar o Marco Regulatório Estadual, a Lei 14.939 de 2004, que determinou que os reajustes só podem ser aplicados nos períodos entre revisões tarifárias.

O objetivo do reajuste é a recomposição das perdas ocasionadas pelo aumento contínuo e generalizado do nível de preços da economia brasileira, o que é denominado de inflação. Com a utilização desse mecanismo procura-se preservar o valor monetário da tarifa mediante a incorporação do aumento verificado nos custos operacionais e investimentos.

A metodologia aplicada para o cálculo do Índice de Reajuste Tarifário (IRT) foi desenvolvida pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) que contou com a colaboração da Saneago. O método desenvolvido utiliza como base de cálculo as informações financeiras bem como os principais índices de preços que exercem maior impacto sobre a estrutura de custos da companhia.