TCM e município de Itumbiara são acionados para cumprimento da LRF quanto aos gastos com pessoal

O promotor de Justiça Reuder Cavalcante Motta propôs ação civil pública contra o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e o município de Itumbiara para a correção do cálculo do somatório das despesas de pessoal, com a inclusão das despesas decorrentes dos contratos de mão de obra na área da saúde por meio de credenciamento, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LFR).

A ação visa promover a defesa da gestão fiscal responsável, computando o município, portanto, no cálculo da despesa total com pessoal, aquelas também decorrentes dos contratos citados. O MP requereu também que o TCM, como órgão fiscalizador, não aplique a limitação imposta por instrução normativa própria, mas considere as despesas de modo abrangente, conforme dita a legislação, devendo comunicar os casos de infringência à LRF, se praticados pelo município.

O promotor solicitou ainda que, observado o cálculo total de despesa de pessoal para o município, conforme definido na decisão a ser proferida, que o TCM adote todas as medidas de austeridade indicadas na LRF, sob pena de multa pessoal aos agentes responsáveis pelo descumprimento.

Para o promotor de Justiça, os contratos de mão de obra para a área da saúde na cidade têm sido utilizados como forma de burla à realização de concurso público. “Isto, inclusive, é objeto de enfrentamento do MP-GO em outra ação civil pública”, esclarece Reuder Motta. “Como os municípios não têm sido fiscalizados pelo TCM como deveriam, em relação às despesas de mão de obra terceirizada, as administrações municipais têm evitado o concurso público na área, já que essas despesas não estão sendo computadas como despesas de pessoal, em violação à LRF”, avalia o promotor.

O caso

Em 2016, o promotor começou a investigar o desacerto fiscal praticado pelo município, pela omissão no cálculo de despesas com pessoal os gastos com a contratação de profissionais credenciados pela Secretaria de Saúde, fato que foi confirmado pela própria administração municipal. Assim, somente do terceiro quadrimestre de 2015, o cálculo total, se feito da forma correra, alcançaria 69,18% da receita corrente líquida, extrapolando o limite legal de gastos com pessoal, o que exigiria, desde então, a adoção de medidas legais de austeridade.

A ação ressalta que o TCM tem sido recorrente em sua omissão em fiscalizar as despesas de pessoal do município quanto a esses gastos. Ainda em 2015, consta em ata de reunião do órgão o não entendimento dos conselheiros quanto à forma de cálculo dos gastos da despesa de pessoal, postergando a fiscalização para 2016. Ao final do ano passado, explica o promotor, o TCM editou a Instrução Normativa n° 7/2016 que, embora intencionasse resolver o problema, por meio de interpretação restritiva, acabou por reduzir o alcance da norma contida na Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa norma também salientou que apenas os gastos decorrentes de credenciamento de profissionais plantonistas ou sujeitos a carga horária específica é que deveriam ser contabilizados.

“O TCM passou de um momento de omissão na fiscalização da LRF para um momento de leniência, com a instrução normativa editada no final de 2016, sendo que as duas posturas não atendem à vontade do legislador pelo equilíbrio fiscal, o que motivou, portanto, a busca pelo Judiciário para resolução da questão”, concluiu o promotor. (Cristiani Honório / Assessoria de Comunicação Social do MP-GO – Foto: banco de imagens)