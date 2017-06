TEATRO MARIA PERILLO TERÁ APRESENTAÇÕES E OFICINA TEATRAL

A Cia Novo Ato está em circuito com seu repertório com o Projeto Novo Ato Em Trânsito através do Fundo de Arte e Cultura do Estado do Estado de Goiás. E agora Itumbiara irá receber o espetáculo Drummond 4 Tempos que é fruto de um trabalho intenso de pesquisa corporal e cênica. Trás a cena uma diversidade de temas sociais e referentes ao teatro na contemporaneidade, estimulando a reflexão sobre o mundo em que vivemos e sobre o teatro que se faz através da obra do grande gênio poético de Carlos Drummond de Andrade. O espetáculo busca a simplicidade nas formas. É constituído por 4 partes que vão se concatenado num todo são elas: Os dois Vigários é uma sátira religiosa envolvendo Padre Júlio e Padre Olímpio numa espécie de duelo em que a personalidade e características opostas e contraditórias se chocam num ritmo cômico com elementos de mimese corpórea bem definidos. Com cena muda, canto e um jogo de segurar e libertar a energia num trabalho de foco clownesco.A Morte do Leiteiro é um quadro dramático de um lirismo social pungente onde o Leiteiro é assassinado como conseqüência da brutalidade urbana numa cena concentrada em termos de ação dramática trabalhando a relação do personagem com seus meios de sobrevivência. O Caso do Vestido um drama de uma mulher que é abandonada pelo marido os atores trabalham a emoção através da respiração. Um trabalho visceral buscando sentir o olhar, dar tempo, trabalho com a anti-respiração ligada à dor da personagem na cena. Drummonzinho uma comédia inspirada na Comédia Dell’ Arte e no grande gênio Charles Chaplin um trabalho dentro do clow-pessoal que recria o próprio Carlos Drummond no Poema de Sete Faces que resulta num trabalho de composição lépida e interativa.

E também O Espetáculo “Crônicas” uma comédia interpretada pelos atores Luiz Cláudio (personagens masculinos), Marília Ribeiro (femininos) e Michelly Santana (a noiva, a camareira nas cenas de entre atos), o texto é do dramaturgo Hugo Zorzette. O espetáculo trabalha o humor com uma ligação com as forças da vida e o humor como chave para a compreensão dos costumes, sendo elemento vital da condição humana. Em crônicas de motel representam retratos de casais que vão para o motel pra ter uma aventura diferente e acabam discutindo tanto a relação que saem de lá sem concretizar a “relação”.

No primeiro quadro “Um Solo de Violino na Suíte 63” temos a personagem ZeZé Bolcan O’Cornor uma aluna que se encontra com seu professor de teatro Nilton num quarto que na sua imaginação delirante é um excelente lugar para treinar suas habilidades cênicas.Para ela tudo é fantasia e uma oportunidade de representar. O professor Nilton tenta de todas as formas trazê-la ao ambiente onde estão, porém definitivamente não consegue, o que o irrita profundamente e faz com que a abandone no seu delírio.Entre atos: A Noiva sozinha chega no recinto ela foi abandonada no altar e esta arrasada chora ouvindo os casais se divertindo do lado, chora ao ver a foto do amado. Tudo se passa em cena muda que explora o lado cômico e acelerado da personagem. No segundo quadro “A Fantasia” Ana Pereira Gonçalves uma senhora recatada, é enfim seduzida por Tetê Rodrigues Faria,que após dez anos consegue finalmente encontrar-se com ela . Mas Ana Pereira Gonçalves num arrobo de fantasia freudiana quer ser sua mãe e, portanto tratá-lo como tal. Desdobrando-se daí uma série de situações cômicas. Por fim Tetê ao presenciar a fantasia de Ana leva um choque que o deixa complexado pelo resto de seus dias numa cena bastante teatral e humorada.

Entre Atos: A camareira chega pra limpar o recinto e a última coisa que faz é limpar, pois se põe a bisbilhotar os quartos alheios, fica ao telefone e mexe na geladeira e sai de lá caindo de bêbada. O terceiro e último quadro “Baixaria na Suíte 22” traz à tona a relação do casal já de terceira idade Tereza e Wanderlan.Tereza sempre arruma programas, inventa fantasias para salvar a vida intima do casal que esta afundada numa miserável rotina.

Será também ministrada oficina de Técnica Teatral que trabalha diretamente com a prática de exercícios concebidos ou inspirados em métodos de treinamento voltados a interpretação teatral. Por meio do contato e improvisação estimula a criação de cenas a partir do corpo, trazendo elementos de voz, energia e construção dos personagens.

SERVIÇO

Dia 13 “Drummond 4 Tempos” às 9hs

Dia 14 às 9hs -Oficina de Técnicas Teatrais

Dia 14 às 20hs- Apresentação Espetáculo “Crônicas de Motel”

Todos os eventos são abertos e gratuitos para comunidade e acontecerão no Teatro Maria Pires Perillo – Escola Municipal de tempo integral José Gomes Pereira- Rua 105, n 10, Bairro Cidade Jardim.