TJGO confirma liminar que manda Estado fornecer tornozeleiras para reeducandos em Itumbiara

O desembargador Itamar de Lima, em decisão monocrática, indeferiu recurso do Estado de Goiás em ação movida do MP, confirmando a decisão de primeiro grau que determinou liminarmente o fornecimento de 140 tornozeleiras eletrônicas, além das existentes na comarca de Itumbiara, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 10 mil.

No recurso, o Estado havia requerido a suspensão da decisão ou, concedida a tutela, a redução do fornecimento de tornozeleiras para 60 unidades, e ainda que a multa fosse revertida para a aquisição do serviço de monitoramento.

O desembargador, após analisar os motivos apresentados pelo Estado, não os considerou relevantes, uma vez que o poder público deixou de fornecer e realizar os devidos reparos nos equipamentos aos acusados e apenados de Itumbiara como sustentado pelo promotor de Justiça Rômulo Corrêa de Paula. Segundo entendimento do representante do TJGO, ficou evidente o risco de dano à população do município, uma vez que a falta de fiscalização do cumprimento de crimes gera perigo à segurança pública. (Cristiani Honório / Assessoria de Comunicação Social do MP-GO)