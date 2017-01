Troca de ingressos para jogo Itumbiara X Aparecidense no JK

A campanha Contribuinte Premiado 2017, da Prefeitura de Itumbiara, está iniciando a troca de ingressos por comprovantes de pagamentos de tributos municipais. Serão disponibilizados 10 mil ingressos para os contribuintes do município no posto de troca no Capim de Ouro. O primeiro jogo será disputado nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, no Estádio JK.

Para ter direito aos ingressos o contribuinte deve apresentar comprovante de pagamento do IPTU 2017 ou anteriores (desde que pagamento de parcela efetuada neste ano ou que não tenha sido utilizado na campanha), comprovantes de pagamento de ISS, ITBI, alvarás e taxas com valor superior a R$ 200,00. Dependendo do documento, o contribuinte terá direito até a 09 ingressos.