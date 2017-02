Último dia de matrícula em Técnico em Agroindústria no IFG Itumbiara

Termina nesta sexta-feira, 10, o prazo de matrículas na seleção simplificada do curso Técnico em Agroindústria na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O curso é ofertado gratuitamente no IFG Câmpus Itumbiara, no período noturno, e se destina àqueles com mais de 18 anos, que já concluíram o ensino fundamental, mas não terminaram o ensino médio e buscam uma formação técnica. Os interessados devem comparecer na Instituição com a documentação necessária e dirigir-se à CoRae para orientações sobre o curso.

Para se matricular é necessário apresentar à Coordenação de Registros Acadêmicos e Escolares (CoRae) a seguinte documentação (originais e cópias):

a) Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental, ou seja, Histórico Escolar e Certificado de Conclusão;

b) Certidão de nascimento ou casamento;

c) Carteira de identidade;

d) CPF;

e) Título de Eleitor, acompanhado de comprovante de votação na última eleição;

f) Comprovante de endereço com CEP;

g) Três fotos 3×4 idênticas e recentes;

h) Comprovante de quitação com o serviço militar

Matrículas

As matrículas dos aprovados em primeira chamada do EJA acontecem até o dia 10 de fevereiro, sexta-feira, na Coordenação de Registros Acadêmicos e Escolares (Corae), das 7h30 às 17h.

Mais informações pelos telefones: 2103-5614 e 2103-5625.

Fonte: IFG Itumbiara